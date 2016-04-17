Опубликовал(а): programmer
в: 17.04.2016
Название: Программирование для Android 5
Денис Колисниченко
Год: 2015
Издательство: БХВ-Петербург
ISBN 978-5-9775-3548-9
Страниц: 303
Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 10 Mb
Описание книги: Рассмотрены все основные аспекты создания приложений для платформы Android 5 (API 21): установка необходимого программного обеспечения (JDK, Eclipse и Android SDK), использование эмулятора Android, создание интерфейса пользователя, работа с графикой, воспроизведение звука и видео, методы хранения данных (в том числе СУБД SQLite), взаимодействие с аппаратными средствами смартфона, платформа Titanium Mobile, публикация приложений на Play Market и отладка приложений.
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Опубликовал(а): programmer
в: 06.04.2016
Название: HTML5 для веб-дизайнеров
Автор: Кит Джереми
Год: 2013
Издательство: Питер
ISBN 978-5-91657-596-5
Страниц: 80
Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 2 Mb
Описание книги: В HTML5 появилось много интересных тэгов, в том числе поддержка аудио– и видеофайлов. Теперь вам не надо тратить время на установку плагинов для проигрывания музыки или видео – просто воспользуйтесь одним из новых тегов.
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Опубликовал(а): programmer
в: 06.04.2016
Название: Алгоритмы. Теория и практическое применение
Автор: Род Стивенс
Год: 2016
Издательство: Издательство «Эксмо»
ISBN 978-5-699-81729-0
Страниц: 544
Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 4 Mb
Описание книги: Алгоритмы — это рецепты, которые делают возможным эффективное программирование. Их изучение позволяет усвоить общие подходы к решению задач и накапливать полезные методики для их решения. В этой книге представлено множество классических алгоритмов, вы узнаете, где они применяются и как их анализировать, чтобы понять их поведение.
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Опубликовал(а): programmer
в: 06.04.2016
Название: LINUX UBUNTU — руководство для начинающих
Автор: Вячеслав Зубик
Год: 2015
Страниц: 264
Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 27 Mb
Описание книги: Если Вы читаете это руководство значит Вы решаетесь перейти на операционную систему Ubuntu но хотите больше узнать что это, возможно Вы спрашиваете себя «смогу ли я освоить и работать в Ubuntu?» или даже «зачем мне нужна эта система?».
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Опубликовал(а): programmer
в: 29.03.2016
Название: Язык JavaScript
Автор: Илья Контор
Год: 2015
Страниц: 634
Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 8 Mb
Описание книги: Эта часть позволит вам изучить JavaScript с нуля или упорядочить и дополнить существующие знания.
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Опубликовал(а): programmer
в: 27.03.2016
Название: Кодеры за работой. Размышления о ремесле программиста.
Автор: Питер Сейбел
Год: 2011
Издательство: Символ-Плюс
ISBN 978-5-93286-188-2
Страниц: 544
Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 4 Mb
Описание книги: Программисты – люди не очень публичные, многие работают поодиночке или в небольших группах. Причем самая важная и интересная часть их работы никому не видна, потому что происходит у них в голове. Питер Сейбел, писатель-программист, снимает покров таинственности с этой профессии. Он взял интервью у 15 величайших профессионалов: Кена Томпсона, создателя UNIX, Берни Козелла, участника первой реализации сети ARPANET, Дональда Кнута, Гая Стила, Саймона Пейтон-Джонса, Питера Норвига, Джошуа Блоха, Брэда Фицпатрика, создателя Живого Журнала, и других.
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Опубликовал(а): programmer
в: 27.03.2016
Название: Создание образовательных интернет-ресурсов
Создание образовательных интернет-ресурсовАвтор: В. М. Домненко, М. В. Бурсов
Год: 2002
Издательство: СПбГИТМО
ISBN 5-7577-0099-8
Страниц: 104
Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 7 Mb
Описание книги: Учебное пособие предназначено для разработчиков образовательных интернет-ресурсов. Читателям необходимо знать основы работы с компьютером и иметь навыки создания электронных документов.
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