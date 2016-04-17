Название: LINUX UBUNTU — руководство для начинающих



Автор: Вячеслав Зубик

Год: 2015

Страниц: 264

Язык: Русский

Формат: PDF

Размер: 27 Mb

Описание книги: Если Вы читаете это руководство значит Вы решаетесь перейти на операционную систему Ubuntu но хотите больше узнать что это, возможно Вы спрашиваете себя «смогу ли я освоить и работать в Ubuntu?» или даже «зачем мне нужна эта система?».

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